Gefahrstoff tritt bei Verladearbeiten in Schüttorf aus

Schüttorf Das umsichtige Verhalten einer Schüttorfer Firma an der Textilstraße hat laut Polizei am Mittwoch Schlimmeres verhindert: Bei Verladearbeiten in einer Wechselbrücke wurde gegen 16.10 Uhr ein etwa 1000 Liter fassender Container beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen dabei etwa 170 Liter eines Gefahrstoffes ausgetreten sein. Es soll sich um einen giftigen Stoff der Gefahrgutklasse 6.1 gehandelt haben, genaueres ist jedoch noch nicht bekannt.

Die Mitarbeiter der Firma stellten die Wechselbrücke und den Container in ein Havariebecken. Zusätzlich wurde der Container noch in ein Auffangbecken gestellt.

Die angerückte Feuerwehr legte Atemschutz an und verhinderte mit einem Bindemittel die Ausbreitung des Giftstoffes. Es wurde eine Spezialfirma für abschließende Reinigungsarbeiten angefordert.