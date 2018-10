Gaffer behindern Einsatz der Schüttorfer Feuerwehr massiv

Schüttorf Am Donnerstagnachmittag ist die Schüttorfer Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften zu einer Patientenrettung in die Hermann-Schlikker-Straße ausgerückt. Eigentlich ein Routinemaßnahme für die Helfer, doch bei diesem Einsatz wurden sie nicht nur massiv von Passanten behindert, einige beschimpften die Ehrenamtlichen auch, weil sie mit ihren Fahrzeugen vor geparkten Autos standen.

Für den Einsatz der Drehleiter musste die Straße gesperrt werden

Ein Sprecher der Schüttorfer Feuerwehr bezeichnete die Passanten als „uneinsichtig“ und beschrieb den Hergang in einer Pressemitteilung wie folgt: „Am Donnerstagnachmittag wurden wir durch den Rettungsdienst in die Hermann-Schlikker-Straße gerufen. Dort musste eine Person zeitkritisch aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gerettet werden. Nachdem wir unsere Drehleiter positioniert und aufgebaut hatten, kam es zu beengten Platzverhältnissen durch Fahrzeuge von Rettungsdienst Notarzt und Feuerwehr, in unmittelbarer Nähe zur evangelischen Grundschule. In diesem Bereich musste die Straße voll gesperrt werden. Dies stieß auf Unverständnis der Passanten und Eltern, die ihre Kinder von der Schule abholen wollten.“

Es sei zu Behinderungen der Einsatzkräfte, bis hin zu Pöbeleien und Beleidigungen gekommen, da Einsatzfahrzeuge zudem vor parkenden Autos standen. „Die Passanten haben sich den Anweisungen der Feuerwehr widersetzt und betraten oder durchliefen widerrechtlich die Einsatzstelle“, berichtete der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr weiter. „Erschreckend kam hinzu, dass Eltern im Beisein ihrer Kinder mit Smartphones die Rettungsmaßnahmen fotografiert und gefilmt haben.“ Am Neuer Weg, in Querrichtung der Hermann-Schlikker-Straße, hielten Fahrzeuge, Fußgänger und Fahrradfahrer an, um sich die Rettungsmaßnahmen anzuschauen und behinderten dadurch den nachfolgenden Verkehr.

„Durch diese Gaffer und uneinsichtige Passanten wurde die Arbeit der Rettungskräfte massiv beeinträchtigt, da hierfür Personal abgestellt werden musste, um die Einsatzstelle ausreichend absichern zu können“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. „Dies ist ärgerlich, denn somit fehlt besagtes Personal bei den eigentlichen Rettungsarbeiten. Wir können das Verhalten der Personen nicht nachvollziehen und verurteilen dieses scharf.“ Es wird eindringlich darauf hingewiesen, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um ein zügiges und sicheres abarbeiten des Einsatzes für alle beteiligten gewährleisten zu können.