Furiose Musik mit Herz und Leidenschaft

gn Schüttorf. „Romanza all‘ Ungarese“ lautet der Titel des aktuellen Programms von József Lendvay und seinem sechsköpfigen Ensemble „SoLiszti“. Auf Einladung der „musik:landschaft westfalen“ kommt der „Teufelsgeiger“ am Sonnabend, 28. Oktober, um 20 Uhr nach Schüttorf ins Theater der Obergrafschaft. Er präsentiert hier eine Hommage an die genialische Musikalität der ungarischen Roma und an das ästhetische und politisch-humanistische Konzept Franz Liszts, heißt es in der Ankündigung.

Mit seiner leidenschaftlichen Spielfreude, virtuosen Technik und brillanter Musikalität möchte der Stargeiger und Echopreisträger nun auch in Schüttorf erfreuen. Unter dem Motto „Classic meets Gypsy“ kann sich das Publikum auf einen Abend voller furioser Musik mit Herz und Leidenschaft freuen. Mit seinem – eigens für dieses künstlerische Ereignis ins Leben gerufene – Salonorchester „SoLiszti“ tritt József Lendvay zusammen mit sechs ungarischen Vollblutmusikern in einen szenischen Dialog mit Franz Liszt.

Im ersten Teil des Abends spielen die Musiker mit József Lendvay als Solist klassische Werke bekannter Komponisten, unter anderem Bach und Vivaldi. Nach der Pause stehen die Musik der ungarischen Roma und die osteuropäische Folklore im Mittelpunkt.

Der Eintritt beträgt 27 Euro, mit GN-Card-Ermäßigung 25 Euro. Karten gibt es in allen ProTicket-Vorverkaufsstellen sowie beim Pluspunkt in Schüttorf.