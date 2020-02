/ Lesedauer: ca. 2min Für Dorfladen in Ohne wird jetzt ein Betreiber gesucht

Konkrete Formen nehmen die Dorfladen-Planungen in Ohne an. Aktuell wird ein Betreiber gesucht. Der Markt selbst an der Schüttorfer Straße soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein.