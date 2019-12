Empfehlung - Jungspund mit 39 Jahren: Frischer Wind für Heimatverein

Schüttorf Im Frühjahr ist Dennis Verwold in den Heimatverein Schüttorf eingetreten. Als Ur-Schüttorfer, wie er sich selbst bezeichnet, liegt ihm die Liebe zu seinem Heimatort seit jeher im Blut. In dem Verein, in dem er mit Abstand der Jüngste ist, stößt der geprüften Verkehrswirt mit seinen Ideen auf offene Ohren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/frischer-wind-fuer-den-heimatverein-336575.html