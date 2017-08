Empfehlung - Frau stürzt von Klippe am Isterberg

Isterberg. Eine Frau ist am Mittwochnachmittag am Isterberg verunglückt. Die Spaziergängerin rutschte auf den vom vergangenen Regen feuchten Sandsteinklippen im Waldgebiet aus und fiel etwa drei bis vier Meter in die Tiefe. Durch den Sturz erlitt die Niederländerin eine Fraktur am Knöchel und konnte nicht mehr gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/frau-stuerzt-von-klippe-am-isterberg-203877.html