Frau findet Geldkassette an der Autobahn

gn Ochtrup. Die Polizei sucht den Besitzer einer Geldkassette. Die leere Kassette wurde bereits am 17. Juli von einer Spaziergängerin gefunden. Sie lag unter einem Wetterunterstand in der Nähe der Autobahn A31 an der Auf- und Abfahrt Ochtrup Nord. Da die graue Geldkassette aufgebrochen und leer war, geht die Polizei in Ochtrup von einem vorausgegangenen Einbruch oder Diebstahl aus. Eine entsprechende Anzeige liegt der Polizei bislang nicht vor. In dem Unterstand wurde noch ein etwa 30 Zentimeter langer Dekoschlüssel aus Holz samt Kettchen zum Aufhängen gefunden. Aufgrund der Grenznähe zu Niedersachsen schließt die Polizei nicht aus, dass die Gegenstände aus einer Straftat in der Grafschaft oder dem nahen Emsland stammen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921.3090 zu melden.

