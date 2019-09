Empfehlung - Flugsäuger in Aktion: „Fledermausnacht“ in Schüttorf

Schüttorf Sie sind häufig nur ein Schemen in der Dämmerung oder Nacht, dennoch üben sie auf viele Menschen eine – manchmal schaurige – Faszination aus: Fledermäuse. Die Nachtgeschöpfe waren am vergangenen Freitag Thema eines Vortrags der NABU-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim in der Alten Kirchschule in Schüttorf, dem rund 40 Interessierte lauschten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/flugsaeuger-in-aktion-fledermausnacht-in-schuettorf-317672.html