„FloZe Harmony“ treten im Schüttorfer „Kunstwerk“ auf

Schüttorf Die Gesangsgruppe besteht aus elf Sängerinnen aus der Grafschaft und dem Emsland sowie dem musikalischen Leiter, Florian Unruh, der in Spanien wohnt und der kreative und musikalische Kopf der Gruppe ist. Im „Close Harmony“-Stil interpretiert er Songs aus der Rock-, Pop- und Soulszene sowie auch aktuelle Musikstücke. „Durch die jeweils einzigartigen Stimmen der Sängerinnen bekommen die neu interpretierten Songs die richtige Intimität für gefühlvolle Lieder, aber auch sehr viel Power für mitreißende Stücke“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Songs erhalten ihren eigenen Charakter, unterstützt durch humorvolle Akzente, die den Zuschauer oftmals zum Schmunzeln bringen sollen und gelegentlich eine Gänsehaut bescheren.

Karten kosten 9 Euro und sind erhältlich im „Kunstwerk“ an der Ohner Straße 12, telefonisch unter 05923 9023554, per E-Mail an info@kunstwerk-schuettorf.de oder online auf www.gn-ticketshop.de und bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen.