Feuerwehr löscht brennende Gasflasche in Schüttorf

hi Schüttorf. Eine Gasflasche stand am Dienstagabend plötzlich in einem Haus in Schüttorf in Brand. Wie die Feuerwehr Schüttorf berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Dienstagabend in die Herman-Ten-Wolde Straße gerufen. Dort hatte eine Gasflasche beim Abmontieren von einem Katalytofen Feuer gefangen. Ausströmendes Gas hatte sich aus unbekannten Gründen entzündet. Der Besitzer konnte die Flasche nach Angaben der Feuerwehr noch aus dem Haus tragen und in den Garten werfen. Mit einer Stichflamme brannte das restliche Gas aus der Flasche auf dem Rasen ab. Feuerwehrleute kühlten die Flasche. Nach einigen Minuten war das Gas entwichen und die Gefahr gebannt.