Feuerwehr löscht Brand in Hotel-Gaststätte in Engden

Engden Im Keller des Hotelbereichs der Gaststätte Berns „De Bakker“ an der Dorfstraße in Engden ist am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Wehren aus Schüttorf, Ohne und Isterberg rückten mit rund 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen aus. Unter schwerem Atemschutz drangen die Kräfte in den Keller vor und löschten das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Waschmaschine aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Da das Feuer im Keller des Hotelbereichs ausbrach, läuft der Betrieb der Gastwirtschaft weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/feuerwehr-loescht-brand-in-hotel-gaststaette-in-engden-246635.html