Empfehlung - Feuerwehr besucht den Weihnachtsmarkt in Suddendorf

Suddendorf Organisiert wird die jährliche Veranstaltung auf dem Dorfplatz seit einigen Jahren von der Dorf AG und den Bogengemeinschaften des Schützenfestes. Dabei wechseln sich die verschiedenen Gruppen jährlich ab. In diesem Jahr war die Bogengemeinschaft Rielmann an der Reihe, die auch die Siedlungen an der Ohner Straße und Schweers Eck mit einschließt. Deren Mitglieder kümmerten sich auch um den Verkauf in den Weihnachtsbuden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/feuerwehr-besucht-den-weihnachtsmarkt-in-suddendorf-269429.html