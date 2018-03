Empfehlung - Feuer in Mehrfamilienhaus in Schüttorf

cs/sb Schüttorf. An der Matthias-Claudius-Straße in Schüttorf hat es am späten Freitagabend gebrannt. Nach Auskunft der Feuerwehr handelte es sich um einen Schornsteinbrand, der bereits auf einen Wandschrank in einem angrenzenden Zimmer übergegriffen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/feuer-in-mehrfamilienhaus-in-schuettorf-227666.html