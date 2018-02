Empfehlung - Feuer in Betonwerk in Schüttorf

Schüttorf. Gegen 14 Uhr ging der Alarm für die Feuerwehr raus: Auf dem Gelände der Firma Kortmann Beton am Holmers Kamp in Schüttorf war ein Feuer ausgebrochen. Außerhalb des Firmengeländes war nur wenig Qualm zu erkennen. Nach Angaben der Feuerwehr war aus bislang ungeklärter Ursache bei Wartungsarbeiten die Maschine einer Sandförderanlage in Brand geraten. Der Bunker, in dem sich die Sandförderanlage befindet, wurde mit Schaum geflutet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/feuer-in-betonwerk-in-schuettorf-226726.html