Ferien(s)pass in Schüttorf: Anmeldefrist startet am 22. Juni

Schüttorf Aufgrund der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben die Verantwortlichen schnell reagiert und den „Ferien(s)pass-Sommer 2020“ für die Samtgemeinde Schüttorf innerhalb von kürzester Zeit reaktiviert. Tom Wolf, Leiter des Jugend- und Kulturzentrums „Komplex“ stellt das Programm vor: „Neben kreativen Mal- und Bastelaktionen gibt es auch die Möglichkeit, sein handwerkliches Geschick beim Bauen von Insektenhotels, Schnitzen oder Töpfern von Figuren zu testen. Ein professioneller Air-Brush-Künstler gestaltet mit kreativen Köpfen eine ganze Wand und zeigt hierbei tolle Tipps und Tricks. Wer auf Comics steht, hat die Chance eigene Comic zu gestalten. Für sportbegeisterte Talente gibt es Schnuppergolfkurse, einen Wasserski-Ausflug für Mädchen und Kanu-Touren entlang der Vechte.“

Auch der Zirkus ist in diesem Jahr laut Wolf wieder dabei. „Mit echten Artisten erarbeiten die Kinder und Jugendlichen in der Zirkuswoche ein eigenes kleines Programm, und Zauberer Heinz Siemering bringt vermittelt verblüffende Kartentricks zum Nachmachen“, führt Wolf weiter aus. Auch Musikalisches ist im Programm: Beim Hip-Hop-Kursus haben die Teilnehmer Gelegenheit, eine Choreografie einzuüben oder beim gemeinsamen Songschreiben „den“ Sommerhit zu kreieren. Wer sich für digitale Angebote interessiert, kann bei den „Virtual Reality Games“ gegen andere Teilnehmer beim Laser-Rhythmus-Spiel „Beat Saber“ antreten.

Diese und zahlreiche weitere Freizeitangebote sind ab Montag, 22. Juni, im Onlineportal „FeriPro“ freigeschaltet. Die Zuteilung der verfügbaren Plätze erfolgt über ein Losverfahren. Wer eine Zusage erhält, kann in der Woche vom 6. bis 10. Juli seine Teilnehmergebühr für das jeweilige Angebot im „Komplex“ bezahlen. Bei allen Angeboten gelten die aktuellen Corona-Hygiene-Vorschriften. Eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an Angebote ist einmalig nötig, das entsprechende Formular befindet sich als Anhang in den einzelnen „Ferien(s)pass“-Angeboten.