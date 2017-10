Felix Homann nimmt die Angst vor Physik

gn Schüttorf. Physik – Allein das Wort treibt vielen den Angstschweiß auf die Stirn. Um dieser Angst Herr zu werden, wirft man sich als moderner Bildungsbürger schnell ein paar Globuli ein, oder begibt sich Aluhut-geschützt in die Quantentherapie, heißt es in der Ankündigung zum Auftritt des Diplom-Physikers Felix Homann am Sonnabend, 21. Oktober, im Schüttorfer Komplex. Er will mit seinem neuen Programm „Physik ist keine Angststörung“ diesen weitreichenden Verschwurbelungen der Gesellschaft schweres Geschütz entgegen stellen: Naturwissenschaftliches Denken. So geht er ab 20 Uhr im Unabhängigen Jugendhaus den Fragen nach, warum wir so gerne Zusammenhänge sehen, wo keine sind, wie man sich effektiv vor pseudowissenschaftlichen Scharlatanen schützt, und warum es gut ist, dass man Naturgesetze auch mit einer Zweidrittelmehrheit nicht ändern kann.

In Bühnenexperimenten macht er dabei Physik erlebbar und erklärt Grundkonzepte so, dass es schwer sein wird, sie je wieder zu vergessen. Von der Physik des Fingerknackens, über implodierende Stahlfässer bis hin zur höchst romantischen Untersuchung eines elektrifizierten Kusses liefert Felix Homann physikalische Unterhaltung, die das Publikum von der Angst vor Physik befreien soll.

Der Diplom-Physiker ist seit vielen Jahren hauptberuflich als Wissenschaftsentertainer tätig. In seinen Shows beweist der 1971 geborene Osnabrücker, dass die Grenze zwischen ernsthafter Wissenschaft und urkomischer Unterhaltung fließend sein kann.

Darüber hinaus ist seine Kreativität auch in Fernsehsendungen gefragt: Im ZDF-Fernsehgarten war er in der Saison 2013 als „Experte für Experimente und Wissenschaft“ neben „Kiwi“ Andrea Kiewel zu sehen. Mehrfach sind seine Ideen in der Samstagabend-Show „Frag doch mal die Maus“ mit Jörg Pilawa umgesetzt worden, so beispielsweise der „Mausteilchenbeschleuniger“ – ein ganz besonderes Rennen der drei Maus-Protagonisten Armin Maiwald, Christoph Biemann und Ralph Caspers auf Bobby-Cars. Neben seinen Showaktivitäten ist er als Autor von Experimentierkästen für den Kosmos-Verlag tätig.

Tickets kosten im Voverkauf 23 Euro (ermäßigt 15,30 Euro). An der Abendkasse müssen 27,40 beziehungsweise 18,50 Euro pro Person gezahlt werden. Weitere Infos sind auf den Internetseiten www.komplex-schuettorf.de und www.showlabor.de verfügbar.