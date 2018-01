Empfehlung - FDP zu Besuch bei der Firma Arnold Lammering in Schüttorf

ash SCHÜTTORF. Mit dabei beim Unternehmen Arnold Lammering war auch der Gast des Tages, der Bundestagsabgeordnete und Schatzmeister der FDP in Nordrhein-Westfalen, Otto Fricke (Krefeld). „Damit wir in unserer politischen Arbeit die richtigen Akzente setzen können, sammeln wir bei unseren Firmenbesuchen Informationen aus erster Hand“, sagte der FDP-Kreisvorsitzende Thomas Brüninghoff. „Wir wollen hören, welche Sorgen und Wünsche die Firmenleitungen bewegen.“ Sorgen bekamen die Gäste von Geschäftsführer Diedrich Lammering und seinem Sohn Philipp – er ist für die zur Unternehmensgruppe gehörende Flintermann Glasveredlungs GmbH (Salzbergen) als Projektmanager tätig – kaum zu hören. Wünsche hatten die beiden aber sehr wohl. „Als Unternehmer wünschen wir uns möglichst große Freiräume“, sagte Philipp Lammering. „Je weniger Reglementierungen umso besser.“ Sein Vater richtete den Blick sowohl aufs Grundsätzliche als auch auf das aktuelle Geschehen: „Es wäre gut, wenn das Parteiengezänk in den Hintergrund träte und man pragmatisch und mit vereinten Kräften die wichtigen Aufgaben anpacken würde.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/fdp-zu-besuch-bei-der-firma-arnold-lammering-in-schuettorf-221282.html