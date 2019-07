Empfehlung - Fanfarenzug Schüttorf wirbt um Nachwuchs

Schüttorf Seit 1957 gibt es den Fanfarenzug in Schüttorf. 26 aktive Musiker bestreiten gemeinsam Auftritte zum Beispiel an Karneval und bei Schützenfesten in der gesamten Region. Doch macht der musikalische Nachwuchs dem Fanfarenzug Sorgen: Drei Kinder unter zehn Jahren und drei Erwachsene befinden sich gerade in der Grundausbildung. Die Führung des Fanfarenzugs will das ändern und hat ein Konzept erarbeitet, um den Verein zukunftssicher auszustellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/fanfarenzug-schuettorf-wirbt-um-nachwuchs-310305.html