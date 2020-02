Empfehlung - Fanfarenzug Schüttorf ehrt verdiente Mitglieder

Schüttorf In der Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder des Fanfarenzug Schüttorf auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Das Jahr 2019 war mit vielen abwechslungsreichen Auftritten gespickt. Zu erwähnen sind laut dem 1. Vorsitzenden Maik Strubbe neben den Auftritten beim Schützenfest des Bürgerschützenvereins in Schüttorf die schon traditionellen Teilnahmen an den Karnevalsumzügen in Denekamp, Nordhorn und Ochtrup sowie zahlreiche Schützenfestauftritte. Ein besonderer Höhepunk im Jahr 2019 war die Teilnahme an der Ferienspaß-Aktion der Stadt Schüttorf. Hier konnten Kinder aus alltäglichen Gegenständen Musikinstrumente basteln und darauf musizieren. Als Abschluss wurde dann ein kleines Konzert mit den gebastelten Instrumenten für die Eltern aufgeführt. Auch auf dem Schüttorfer Weihnachtsmarkt war der Fanfarenzug zum wiederholten male mit einem Stand vertreten und versorgte die Bevölkerung mit schmackhaften Getränken. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr wurde auch ein Ausblick auf das Jahr 2019 gegeben. Geplant sind wieder zahlreiche Auftritte des Fanfarenzuges.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/fanfarenzug-schuettorf-ehrt-verdiente-mitglieder-344641.html