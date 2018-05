Tapetenwechsel im TV: Für eine Woche zieht die Schüttorfer Familie mit (von links) Saphira Bösch, Wilfried Bösch, Kathrin Bösch und Alexa Bösch in die Mietwohnung von Familie Immetsberger-Bielmann. Verfolgen können Zuschauer den Wohnungstausch in der Sat.1-Sendung „Plötzlich arm, plötzlich reich“. Die Episode mit Familie Bösch wird am Mittwoch, 6. Juni, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Foto: Willi Weber/SAT.1