Fahrer nach Reifenplatzer schwer verletzt

gn Schüttorf. Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 am Dienstag gegen 13.35 Uhr ist ein 60-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Gronau schwer verletzt worden, als er mit seinem Fahrzeug von der Autobahn abkam und eine Böschung hinunterstürzte. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann auf der Überholspur die Autobahn in Richtung Oberhausen. Plötzlich platze am Fahrzeug der hintere, linke Reifen. Der Wagen geriet ins Schleudern und drehte sich über den Hauptfahrstreifen und flog rückwärts über die Schutzplanke in den Seitenraum. Dort stürzte der Transporter eine etwa zehn Meter tiefe Böschung hinab. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand Totalschaden.

