Empfehlung - Facebook-Gruppe findet Ersatz für Lieblingskuscheltiere

Schüttorf. Eltern, die Ersatz für den verlorenen Kameraden des Kindes suchen, können sich an Katja Kühlmann wenden. Die Schüttorferin betreibt auf Facebook seit März vergangenen Jahres die Gruppe „Kumpel vermisst“. Sie sammelt Kuscheltiere, die im Einzelhandel nicht mehr zu kaufen sind, und verschickt diese als Spende, wenn der Kumpel des Kindes nicht mehr auffindbar ist. „Mein Sohn hatte selbst seinen Plüschtiger verloren. Er konnte deswegen drei Nächte lang nicht schlafen“, berichtet Kühlmann, „Ich habe mich dann an eine ähnliche Gruppe gewendet. Der Ersatz kam dann aus Bentheim“. Das Erlebnis veranlasste Katja Kühlmann, die Gruppe auf die Beine zu stellen, um Kindern in einer ähnlichen Situation zu helfen. „Ich freue mich selbst, wenn es klappt und ein Kind wieder glücklich wird“, sagt Kühlmann. Dafür nimmt sie verschiedene Kuscheltierspenden an und sucht auf den Flohmärkten der Region nach potenziellem Ersatz. Wer einen Kumpel sucht, muss in der Facebook-Gruppe einen Beitrag erstellen, in dem ein Foto gezeigt und der Hersteller des Kuscheltieres, falls möglich, genannt ist. Auch wer den Ersatz finden möchte, muss erwähnt werden. „Denn es können ja nicht nur die Eltern, sondern auch Onkel, Tante und so weiter eine Anfrage stellen“, erklärt Kühlmann. Mittlerweile gibt es pro Tag mindestens zehn Anfragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/facebook-gruppe-findet-ersatz-fuer-lieblingskuscheltiere-209214.html