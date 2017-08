Empfehlung - Explosiver Stoff in Schüttorf ausgetreten

Schüttorf. Auf dem Gelände einer Spedition in Schüttorf ist nach Polizeiangaben eine hochexplosive Flüssigkeit ausgetreten. Das Firmengelände an der Autobahn 31 wurde geräumt. Derzeit sind Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Stoff aufzunehmen. Dafür ist die Gefahrguteinheit der Feuerwehr Schüttorf im Einsatz. Um welchen Stoff es sich handelt, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen. Nach ersten Informationen ist eine Palette in der Firmenhalle bei Ladearbeiten von einem LKW gefallen. Verletzt wurde bislang offenbar niemand. Feuerwehrleute stehen auf dem Firmengelände in Bereitschaft, um im Falle eines Brandes einzugreifen. Passanten sollten das Gebiet um die Euregiostraße meiden. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe jedoch nicht, so die Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/explosiver-stoff-in-schuettorf-ausgetreten--205009.html