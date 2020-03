/ Lesedauer: ca. 3min Europol fahndet nach Automatensprengern von Schüttorf

Die Polizei fahndet weiter nach den Tätern, die am Wochenende einen Geldautomaten in Schüttorf in die Luft gejagt haben. Auch Europol in Den Haag wurde eingeschaltet. Das Gebäude am Markt ist weiterhin gesperrt, möglicherweise droht der Einsturz.