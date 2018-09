Empfehlung - Es wird schmutzig beim Schüttorfer Höllenlauf

Schüttorf Extremläufer und Fun-Hindernis-Läufer treffen sich am Sonnabend, 15. September, zum Höllenlauf in Schüttorf. Seit Wochen wurde dafür der Sportpark des FC Schüttorf 09 hergerichtet. Wasser- und Schlammlöcher wurden ausgebaggert, Baumstämme als Hindernisse in den Boden gerammt, Gestelle aufgebaut und Erdreich umgelagert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/es-wird-schmutzig-beim-schuettorfer-hoellenlauf-249207.html