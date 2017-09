Empfehlung - Erwischt: Einbrecher flüchten über Balkon

gnQuendorf. Eine Quendorferin hat am Sonnabend vermutlich Einbrecher in ihrem Haus gestört und damit in die Flucht getrieben. Die bislang unbekannten Täter brachen eine Hintertür auf und durchsuchten mehrere Räume, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vermutlich seien die Einbrecher über einen Balkon im Obergeschoss geflüchtet, als die Bewohnerin sie gestört habe. Beute konnten sie nach ersten Erkenntnissen keine machen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/erwischt-einbrecher-fluechten-ueber-balkon-207199.html