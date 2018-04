Empfehlung - Erneut brennende Autos in Schüttorf

Schüttorf. Gegen drei Uhr am Morgen wurden die Feuerwehrleute in Schüttorf aus dem Schlaf gerissen. An der Werkstraße sollte ein Auto brennen, so die Meldung. Vor Ort standen zwei Autos, die hintereinander abgestellt waren, in Flammen. Die Feuerwehr Schüttorf löschte die Autos mit Schaum. Die beiden Wagen brannten völlig aus. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf geparkte Autos in der Nähe des Brandortes verhindern. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Golf und einen Peugeot, beide Autos waren der Polizei zufolge nicht angemeldet. Die Brandursache ist für die Ermittler der Polizei noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/erneut-brennende-autos-in-schuettorf-232265.html