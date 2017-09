Erna de Vries rührt 700 Gäste

gn Schüttorf. Man erlebt nicht oft, dass fast 700 Besucher schweigend zuhören können. Gelungen ist das einer kleinen, zierlichen Frau, die eine große Persönlichkeit ist: Erna de Vries.

Bereits mit den ersten Worten zog de Vries die Zuhörer in ihren Bann, und hielt sie dort über eine Stunde lang fest. Tief bewegt und beeindruckt lauschten sie in der reformierten Kirche in Schüttorf der Lebensgeschichte von Erna de Vries, die nach einer unbeschwerten Kindheit als Jugendliche erleben musste, wie die Nazis die Lebensgrundlage ihrer Familie zerstörten und schließlich sie und ihre Mutter ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportierten. Weil die Rüstungsindustrie Arbeiterinnen brauchte, ist sie selbst nur knapp der drohenden Vergasung entkommen, musste aber für immer Abschied von ihrer Mutter nehmen, die wenig später ermordet worden ist. Im Lager Ravensbrück überlebte Erna de Vries.

Das Versprechen an ihre Mutter, später von den erlittenen Gräueltaten zu berichten, hat Erna de Vries inzwischen an vielen Orten eingelöst. Sie hat das mit der deutlichen Aussage unterstrichen, dass es dabei nicht um sie persönlich gehe, sondern stellvertretend um die unzähligen Opfer des Regimes und darum, dass sich so etwas nicht wiederholen darf.

Mit einem minutenlangen Applaus bedanken sich die Zuhörer für die tief bewegenden Worte. Viele von ihnen werden nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen sein, sondern dürften den Abend noch mit intensiven Diskussionen über das Erlebte verbracht haben. 1.245,55 Euro wurden gespendet. Erna de Vries wird das Geld an eine Organisation weiterreichen, die dafür 69 Bäume im Jerusalemer Bergland pflanzen wird.