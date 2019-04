Empfehlung - Erich-Kästner-Schule wird an die Stadt Schüttorf übertragen

Nordhorn/Schüttorf Der Grafschafter Kreistag hat am Mittwochnachmittag einstimmig beschlossen, die ehemalige Erich-Kästner-Schule an der Hermann-Schlikker-Straße in Schüttorf kostenlos der Stadt Schüttorf zu übertragen. Voraussetzung ist eine Nutzung für öffentliche Zwecke. Der Restbuchwert der gesamten Liegenschaft beläuft sich laut Landkreis zum 31. Dezember 2019 auf rund 1,1 Millionen Euro, auch wenn der Marktwert erheblich niedriger liege. Immerhin zählt zum alten Schulgebäude, das seit Beginn des laufenden Schuljahres nicht mehr benötigt wird, ein gut 4100 Quadratmeter großes Grundstück in Innenstadtlage, das bisher ebenfalls dem Landkreis Grafschaft Bentheim gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/erich-kaestner-schule-wird-an-die-stadt-schuettorf-uebertragen-293939.html