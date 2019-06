Empfehlung - Erich-Kästner-Schülern gelingt Musical-Überraschung

Schüttorf Mit der letzten Vorstellung überraschten die Schülerinnen und Schüler Erhard Scheve, der im Sommer in den Ruhestand geht. „Das war für mich eine tolle Überraschung. Ich bin überwältigt“, sagte der Förderschullehrer, der erst kurz vor der Aufführung davon erfahren hatte, dass in den vergangenen Wochen heimlich an dem Stück geprobt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/erich-kaestner-schuelern-gelingt-musical-ueberraschung-303161.html