Suddendorf Die Sportschützen Suddendorf luden zum 45. Pokalschießen in der Schützenhalle Aktive aus nah und fern ein. Mit dem Luft- und dem Kleinkalibergewehr wurde in den verschiedenen Disziplinen um wertvolle Preise geschossen. Bei der Siegerehrung bedankte sich der Präsident des Schützenvereins Suddendorf, Hermann Brüning, bei allen Teilnehmern und Sponsoren. Einen besonderen Dank richtete Brüning an die Sportschützen, die bei diesem Preisschießen erneut viel Engagement aufgebracht hätten, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/erfolgreiches-pokalschiessen-bei-suddendorfer-sportschuetzen-346443.html