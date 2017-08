Empfehlung - Entwarnung: Kein Gefahrgut in Schüttorf ausgetreten

gn Schüttorf. Am Freitagmorgen wurde auf einem Firmengelände an der Euregiostraße zunächst ein Gefahrgutunfall angenommen. Die anfänglichen Befürchtungen bestätigten sich nach Angaben der Polizei nicht. Gegen etwa 8.40 Uhr wurde in einer großen Umschlagshalle des Betriebes der Auflieger einer Sattelzugmaschine geöffnet. Der Transport hatte unterschiedliche Gefahrgutstoffe, aber auch andere, ungefährliche Materialien geladen. Mitarbeiter stellten fest, dass Teile der Ladung beschädigt waren. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aus den unterschiedlichen Gütern explosionsfähige Gemische entstehen, wurde das Firmengelände vorsorglich geräumt und abgesperrt. Spezialisten von Feuerwehr, Polizei und Gewerbeaufsichtsamt wurden zum Schadensort gerufen. Sie übernahmen die Gefahrenbewertung und Bergung der beschädigten Güter. Es stellte sich heraus, dass lediglich ein Behältnis mit unbedenklichem Inhalt leckgeschlagen war. Die Gefahrgutbehälter hatten nur oberflächliche Beschädigungen. Verletzt wurde niemand. Die Sperrung des Betriebsgeländes wurde am frühen Mittag aufgehoben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/entwarnung-kein-gefahrgut-in-schuettorf-ausgetreten--205009.html