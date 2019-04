Empfehlung - Entdeckungstour über den Isterberg

Isterberg „Kommen, wandern und klettern Sie – Ihre Mühe wird belohnt“: Mit diesen Worten lädt eine Infotafel am Fuße des Isterbergs zu einer Entdeckungstour ein. Allerdings sucht man beim ersten Blick vergeblich nach richtig hohen Felsen, die ein alpines Gefühl aufkommen lassen. Die Infotafel zeigt auf einer Karte den Weg, und so startet die Wanderung. Auf dem Weg zur ersten Felsformation entwickelt sich ein spannender Wettbewerb mit einem Specht. Der baut sich wohl gerade ein neues Zuhause, denn sein „Tock, Tock“ ist nicht zu überhören. Aber wo sitzt der kleine Baumeister? Bei jedem suchenden Blick in die Baumwipfel schweigt er. Kaum ist der Blick wieder auf dem Weg vor einem gerichtet, ist es wieder zu hören. „Tock, Tock“! Beim nächsten Blick nach oben, wieder nichts zu sehen. Schade! Auf jeden Fall hat der Piepmatz viel Energie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/entdeckungstour-ueber-den-isterberg-293401.html