Ende einer Ära auf dem Schüttorfer Wochenmarkt

Schüttorf Auf dem Schüttorfer Wochenmarkt endet am Sonnabend eine Ära. Nach über 30 Jahren wird Josef Thormann an diesem Wochenende zum letzten Mal seinen großen Stand mit frischem Gemüse in der Schüttorfer Innenstadt aufbauen. Zum Jahreswechsel geht der Gärtner aus Neuenkirchen in den Ruhestand. Eine Tatsache, die seine zahlreichen Stammkunden bereits seit Wochen bewegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ende-einer-aera-auf-dem-schuettorfer-wochenmarkt-335660.html