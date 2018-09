Empfehlung - Endausbau Krähenfurt II soll nächstes Jahr beginnen

Schüttorf Im Sommer 2019 soll der Endausbau des Bauabschnitts I im Baugebiet Krähenfurt abgeschlossen sein (die GN berichteten). Wenn es nach den Plänen der Ingenieurgemeinschaft Flick aus Ibbenbüren geht, sollen die Arbeiten am Bauabschnitt II dann schon in vollem Gange sein. In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Schüttorf stellte Daniel Kloth von der Ingenieurgemeinschaft die entsprechenden Pläne vor. „Es müssen insgesamt 5900 Quadratmeter Verkehrsfläche endausgebaut werden“, sagte Kloth.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/endausbau-kraehenfurt-ii-soll-naechstes-jahr-beginnen-249225.html