Else-Weihnachtsmarkt: Besucher trotzen Regen und Wind

Festlich leuchtend begrüßte der „Else am See Weihnachtsmarkt“ von Donnerstag bis Sonntag wieder viele Besucher am Quendorfer See. Zum dritten Mal richtete die Familie Bösch, die auch das dortige Restaurant „Else am See“ betreibt, die Veranstaltung aus.