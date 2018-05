Empfehlung - Einwöchige Vollsperrung des Bahnübergangs in Quendorf

gn Quendorf. Die Bentheimer Eisenbahn AG teilt mit, dass der Bahnübergang in Quendorf aufgrund von Bauarbeiten in der Zeit von Montag, 28. Mai bis Freitag, 1. Juni voll gesperrt wird. Der Umstieg an der Haltestelle Wengsel – Abzweigung Schüttorf zwischen den Buslinien 100, 200 und 500 entfällt, der Umstieg erfolgt an der Haltestelle Isterberg. Die Bentheimer Eisenbahn weist weiter darauf hin, dass die Buslinie 500 die Haltestelle Wengsel – Abzweigung Schüttorf nicht bedienen kann, und bittet alle Fahrgäste um Verständnis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/einwoechige-vollsperrung-des-bahnuebergangs-in-quendorf-237288.html