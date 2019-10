Einen Abend für Heinz-Erhardt im Schüttorfer KunstWerk

Einen Heinz Erhardt-Abend können Interessierte in Schüttorf erleben. Präsentiert wird er am Sonnabend, 9. November, 20 Uhr, von Andreas Neumann im „KunstWerk“ in Schüttorf. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf ein höchst unterhaltsames Programm.