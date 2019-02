Empfehlung - Eine wahre Sternstunde im Theater der Obergrafschaft

Schüttorf In Schüttorf zu Gast war am Sonntagabend das Tourneetheater Thespiskarren (Hannover) mit einer Produktion aus Dieter Hallervordens Berliner Schlosspark Theater. Dass der Erzkomödiant „Didi“ einen unbestechlichen Blick für Qualität hat, belegte „Fehler im System“ – in der Regie des Autors – einmal mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/eine-wahre-sternstunde-im-theater-der-obergrafschaft-282696.html