Einblicke in das Kriegsgeschehen in Schüttorf

Persönliche Eindrücke zu den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg in Schüttorf vermitteln die 37 Augenzeugenberichte, die in dem neuen Buch des Heimatvereins „Kriegsgeschehen in Schüttorf“ abgedruckt sind. Zudem gibt es Informationen zu den Erzählern.