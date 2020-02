Ein Abend voller Wortwitz und Musik

Schüttorf Am Samstag, 21. März, 20 Uhr, sind der Chansonnier Benno Berlin und der Pianist Gerwald von Innstetten mit ihrem Programm „Andrerseits“ zu Gast im „KunstWerk“ in Schüttorf. Die Veranstalter kündigen einen Abend mit „frechen Chansons, pikanten Couplets und herrlichen Parodien“ an. Karten gibt es ab 16 Euro im „KunstWerk“, Ohner Straße 12, Telefon 05923 9023554, per E-Mail an info@kunstwerk-schuettorf.de oder online auf www.gn-ticketshop.de sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen. GN-Card-Inhaber erhalten Rabatt.