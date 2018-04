Empfehlung - Ein Abend mit Charme, Politkabarett und Barbara Ruscher

Schüttorf. Die Gentrifizierung schreitet nicht nur in Berlin voran. Das machte am Sonnabend Barbara Ruscher im Schüttorfer „Komplex“ deutlich. Denn die Kabarettistin lebt im Kölner Stadtteil Sülz, der auch den Beinamen „Klein Prenzlauer Berg“ trägt. Was das für das Zusammenleben in dem kinderreichen Viertel bedeutet, war ein roter Faden ihres Programms „Ekstase ist nur eine Phase“, das sie am Sonnabend im Rahmen der Schüttorfer „Kulturpunkt“-Reihe auf die Bühne brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ein-abend-mit-charme-politkabarett-und-barbara-ruscher-232873.html