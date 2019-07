Empfehlung - Eichenprozessiosspinner: Anzahl der Nester explodiert

Engden Reinhard und Margret Mönch haben ein Problem, dass momentan viele Menschen in der Grafschaft teilen oder zumindest kennen. Auch in den GN war es in den vergangenen Tagen und Wochen oft Thema – die Rede ist vom Eichenprozessionsspinner (EPS). „Bei uns sind die Raupen zum ersten Mal vor zwei Jahren an einer Eiche an unserem Teich mit zwei Nestern aufgetaucht“, erinnert sich Reinhard Mönch. „Bis vor etwa fünf Jahren kannte ja niemand diese Tierchen, für uns war das auch neu“, ergänzt Margret Mönch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/eichenprozessiosspinner-anzahl-der-nester-explodiert-306899.html