Empfehlung - Ehrenamtler der DLRG haben ein wachsames Auge auf den See

Schüttorf Hochkonjunktur haben in diesem Sommer die Freibäder und Bade- und Freizeitseen in der Region. Da macht auch der Quendorfer See in Schüttorf keine Ausnahme. Vor allem an den Wochenenden nutzen zahlreiche Besucher die Gelegenheit, einen Tag am See zu verbringen. Dafür nehmen sie auch längere Anfahrtswege in Kauf. „In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Badegäste aus den Niederlanden immer mehr zugenommen“, berichtet Jens Hoffmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ehrenamtler-der-dlrg-haben-ein-wachsames-auge-auf-den-see-246521.html