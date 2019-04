E-Bike-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Schüttorf „Als der 70-Jährige auf die Salzberger Straße abbog, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in Höhe einer Bäckerei“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. „Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.“ Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Enschede gebracht. Es wird geprüft, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand.