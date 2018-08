Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Engden

Engden Gegen 6.45 Uhr kam es in Engden auf der Straße Emsfort zu einem Verkehrsunfall. Drei Menschen verletzten sich dabei leicht. „Ein 38-jähriger Mann aus Engden fuhr mit seinem Auto den Oberescherweg in Richtung Emsbüren, wendete sein Auto in der Straße Emsfort, um dann auf dem Obereschweg in Richtung Schüttorf zurückzufahren“, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Hierbei übersah er laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigen Autofahrer, der mit seinem Toyota in Richtung Emsbüren fuhr. Der 42-jährige Fahrer des Toyota, sein 43-jähriger Beifahrer und der Unfallverursacher wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.