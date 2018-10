Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 31 bei Schüttorf

Schüttorf/Ochtrup Bei einem Unfall auf der Autobahn 31, kurz hinter der Ausfahrt Schüttorf-Ost, hat sich am Freitag gegen 11.25 Uhr ein Hyundai überschlagen. Drei Personen sind verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist eine 23-jährige Golffahrerin in Schüttorf auf die Autobahn in Richtung Ochtrup aufgefahren. Sie fuhr gleich auf die Überholspur und stieß dort mit einem Hyundai zusammen, indem ein Ehepaar unterwegs war. Der Hyundai überschlug sich und touchierte im Verlauf noch einen Tanklastwagen. Der Wagen kam schließlich auf der Fahrspur zum Stillstand.

Die Autobahn war in Richtung Ochtrup für die Arbeiten der Einsatzkräfte gesperrt. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten zum Unfallort zu gelangen, da es keine ausreichende Rettungsgasse gab.

Unfall auf der Autobahn bei Schüttorf Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.