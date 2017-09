Empfehlung - Drei neue Strom-Tankstellen für Schüttorf

Schüttorf. Der Klimawandel und immer neue Details zu Abgas-Skandalen sorgen dafür, dass die Zukunft des Autos in den Fokus rückt. In Schüttorf haben die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren die ersten Schritte in Richtung Elektroauto auf den Weg gebracht. In der vergangenen Woche wurden vier öffentliche Ladesäulen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke in Betrieb genommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/drei-neue-strom-tankstellen-fuer-schuettorf-205987.html