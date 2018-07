Domogala will allen helfen

Schüttorf„Sie können keine weiten Strecken joggen, weil Sie zu schnell Heimweh bekommen? Sie können nicht gut teilen, weil Sie niemandem halbe Sachen anbieten möchten? Sie können abends vorm Fernseher kein Ende finden, weil Sie immer das letzte Wort haben müssen? Jetzt wird alles gut! In ihrem neuen Comedy-Solo lädt Sabine Domogala als Ausnahmetrainerin, als Sonderfall der Motivationsszene, als Beistand ohne Not zu einem unvergleichlichen Beratungsevent“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bringen Sie Ihre Fragen mit und Sabine Domogala antwortet, bringen Sie keine Fragen mit, Sabine Domogala antwortet trotzdem. Seien Sie dabei, wenn diese Trainerin an nur einem Abend alle ihre Probleme löst und die der Zuschauer auch.“ Frei von jedem Zweifel und jeder Zurückhaltung geht sie mit einem außergewöhnlichen Gespür ans Werk, ausgestattet mit den neusten Tools der Lebenshilfeszene, wie dem Wunschloch und der Karmakröte. „Ich nehme das Schicksal von jedem in die Hand, der meinen Weg kreuzt!“ Keine Frage, da kommt was auf uns zu!

Der Eintritt beträgt 16 Euro, GN-Card-Inhabern wird 1 Euro Rabatt gewährt. Eintrittskarten sind direkt im „KunstWerk“ Schüttorf unter Telefon 05923 9023554, per E-Mail an info@kunstwerk-schuettorf.de oder auf der Internetseite www.proticket.de sowie bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen (zuzüglich ProTicket Gebühren) erhältlich.