Dietrich Hatger ist König

Suddendorf Beim Schützenfest des Schützenvereins Suddendorf wurde am Samstagnachmittag Dietrich Hatger König nach dem 76. Schuss. Zu seiner Königin erwählte er sich Bärbel Lukas. Dem Thron gehören als 1. Ehrenherr Alfred Müller und als 1. Ehrendame Gudrun Hatger sowie als 2. Ehrenherr Bernd Lukas und 2. Ehrendame Doris Linnemann dem Thron an. Das Amt des Mundschenks teilen sich Olaf Linnemann und Waltraut Müller. Beim Kinderschützenfest am Donnerstag wurde Lando Elsner König. Seine Königin heißt Finja Bergjan. Dem Thron gehören Malte Bergjan, Nele Ziethen, Henri Holbein, Mira Wegbünder, Jesse Hilderink und Ann-Kathrin Nahel an.